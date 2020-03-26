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Başkan Yılmaz evde kitap okudu minik kızıyla ders çalıştı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs ile (Covid-19) mücadele kapsamında sosyal izolasyonun önemine vurgu yaptı.

26.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:28
Başkan Yılmaz evde kitap okudu minik kızıyla ders çalıştı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, koronavirüs ile (Covid-19) ile mücadele kapsamında sosyal izolasyonun önemine dikkat çekmek için evde kitap okuyup, kızı Hümeyra ile ders çalışarak, 'Evde Kal' çağrısı yaptı. '1 Dakika 1 Kitap' projesi kapsamında her hafta bir kitap okuyan Başkan Yılmaz, bu haftaki kitabı evinde okudu.

Daha sonra da uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden kızı Hümeyra ile birlikte ders çalışan Başkan Yılmaz, "Koronavirüs nedeniyle sadece ülkemizde değil tüm dünyada bir kriz ortamı var. Bu krizi fırsata çevirerek iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bizde bu anlamda bir yandan koronavirüs ile mücadeleye aralıksız devam ederken diğer yandan da '1 Dakika 1 Kitap' projemizi 'Evde Kal', 'Hayat Eve Sığar' çağrısıyla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu süreçte tüm vatandaşlarımıza bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu. Başkan Yılmaz ve kızı Hümeyra daha sonra hep birlikte 'Evde Kal', 'Hayat Eve Sığar' çağrısı yaptılar.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Güncel

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