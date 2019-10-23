Başkan Yılmaz, Gençlerle Buluştu

Eğitim, kültür, spor ve çeşitli konularda hayata geçirdiği projeleri öğrencilerle paylaşan Başkan Yılmaz, gençlere deneyimlerini ve belediyeciliği anlattı. Gençliğe yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, "Siz gençlerimiz için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Derdimiz ve isteğimiz sizlerin hayata iyi hazırlanmasıdır. Gelecekte hangi görevde olursanız olun işinizi iyi yapın ve kendinizi iyi yetiştirin. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır'. Bayrağımızı sevmenin en güzel göstergesi sizlerin görevinizi en iyi şekilde yaparak bu aziz millet için çok çalışmanızdır. Eğitim-öğretim hayatınızda çok çalışarak geleceğe emin adımlarla koşmalısınız. En büyük miras geleceğe bırakacağımız güçlü bir ülkedir" diye konuştu.

GENÇLERE YATIRIM

Gençlere, yeni dönemde hayata geçireceği projeler hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, "Bizim bir Uyumayan Kütüphane projemiz var. 7-24 gençlerimize hizmet verecek. İnşallah bu projemizi önümüzdeki dönem faaliyete geçirmiş olacağız. Setbaşı Şehir Kütüphanemiz yoğunluktan dolayı yetersiz kalmaya başladı. Projeyi hayata geçireceğimiz Yıldırım Belediyesi Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'miz ise çok konforlu bir bina. İç mimarisi güzel, yüksek tavanlı bir yer. İnşallah orayı çocuklarımızın, geleceğe hazırlanan gençlerimizin hizmetine sunacağız. Burada çocuklarımıza belirli saatlerde ücretsiz çay, çorba ikramımızda olacak. Gençlerimize böyle güzel bir ders çalışma ortamı da sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan gençleri sporla buluşturarak, hem bireysel hem de takım sporları ile birçok alanda hizmet verecek Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ni de Yıldırım'a kazandırdıklarını dile getiren Başkan Yılmaz, dev komplekste yapacakları çalışmalarla gençlerin hizmetinde olacaklarını belirtti.