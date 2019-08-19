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Başkan Yılmaz Gönen'de

İlçe ziyaretlerine devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gönen'de vatandaşlarla buluştuGönenli hemşehrileri ile selamlaşıp esnaf ziyareti yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, her fırsatta halkla beraber yürüdüklerini ve Balıkesirlilerin sesine kulak...

19.08.2019 13:40 Başkan Yılmaz Gönen'de
İlçe ziyaretlerine devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gönen'de vatandaşlarla buluştu

Gönenli hemşehrileri ile selamlaşıp esnaf ziyareti yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, her fırsatta halkla beraber yürüdüklerini ve Balıkesirlilerin sesine kulak verdiklerini kaydetti. Gönenlilerin talep ve beklentilerini dinleyen Başkan Yücel Yılmaz, "Vatandaşlarımızın fikir ve önerilerini hassasiyetle dinliyor, hayır dualarını almak için çalışıyoruz. Halkımızla el ele, gönül gönüle hizmet üretme gayretindeyiz" dedi.

Vatandaşların teveccüh, ilgi ve güler yüzünün çalışma azimlerini arttırdığını ve kendisine enerji verdiğini söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, "Güveninize ve teveccühünüze layık olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

Muhittin Yücel, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Gönen, Güncel

Kaynak: İHA

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