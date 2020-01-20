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Başkan Yılmaz, ilçenin yüksek kesimlerinde saha incelemesi yaptı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hafta sonu ilçenin yüksek kesimlerinde saha incelemesi yaptı.

20.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:41Başkan Yılmaz, ilçenin yüksek kesimlerinde saha incelemesi yaptı
'in merkez ilçe Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hafta sonu ilçenin yüksek kesimlerinde saha incelemesi yaptı.

Arslanköy, Soğucak, Ayvagediği ve Gözne mahallelerini birim müdürleriyle birlikte ziyaret eden Başkan Yılmaz, yapılması planlanan çalışmaları inceleyerek teknik ekibinden bilgiler aldı. İlçeye güzel projeler kazandırmak için gece, gündüz çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Birim müdürlerimizle birlikte ilçemiz genelinde incelemeler yaparak öncelikleri belirliyor, projelerimiz ve çalışmalarımız hakkında vatandaşlarımızın da beklentilerini tespit ediyoruz. Amacımız vatandaşlarımızı kaliteli hizmetlerle buluşturmaktır" dedi.

Hizmetlerin sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi amacıyla saha çalışmalarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Üst yapı hizmetlerimizden imar çalışmalarımıza, park ve yeşil alanlarımızdan spora, eğitimden kültüre ve sanata her alandaki hizmetlerimiz artarak devam edecek ve yeni yatırımlarla ilçemizi bir cazibe merkezi yapacağız" şeklinde konuştu. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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