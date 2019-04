Başkan Yılmaz'ın İlk İcraatı

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını almaya hazırlanan Yücel Yılmaz seçim sonrası Türkiye'nin her yerinden tebrik telefonları aldığını ifade ederek "Çiçek çok güzel bir şey ama bunun faydalı olmasını istiyorum. Çiçekle ilgili bağışlarını Balıkesirspor'a yapmalarını istiyorum herkesin. ve tüm Balıkesir'i bir kampanyaya davet ediyorum. Balıkesirspor şehrin takımı. Bütün esnafımızdan, memurlarımızdan, öğrencilerimizden Balıkesirspor'a kendi bütçeleri nispetinde yardımcı olmalarını istiyorum"dedi.Alparslan Türkeş'i anma törenlerine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz anma etkinliklerinin ardından medya mensupları ile sohbet etti. Gazetecilere sohbet sırasında açıklama yapan Başkan Yılmaz yaşanan seçim marotonunun ardından hayatın normale dönmediğini ifade ederek "Türkiye'nin her yerinden tebrik mesajları, telefonları geliyor. Ben tüm kamuoyundan özür diliyorum. Hem birebir karşınızdakinde saygı duymanız lazım, arayana dönmeniz ama insani bir süreç yaşanmıyor. Çünkü telefonlar konuşurken 7 kişi daha arıyor. Dönemediğim için kızan da oluyor. Ama gönlünü bu işe vermiş, tebrik etmek isteyen insan sayısı fazla"dedi."Balıkesir olarak yüzde 90 başarılı olduk"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart akşamı kendisini 2 kere aradığını ifade eden Başkan Yılmaz "Durumu sordu. Biz de kazandık efendim dedik. Bizim SAS diye bir sistemimiz var. Buradaki müşahit arkadaşlarımız sandıktan çıkan oyların hepsini tek tek söylüyor. Bunu bilgisayara alıyorlar. Bunları hem Genel Merkezimiz hem biz görüyoruz. Bu gördüklerimizin hepsini YSK'nın partiler için açmış oldukları sayfa var. O sayfa ile de entegre. Çelişkili durumlar varsa bunu hemen düzeltilmesini sağlayacak bir sistemimiz var. Bunda biz Balıkesir olarak yüzde 90 başarılı olduk. Saat 11.30 civarı bu sistemin açık olduğu sürece verilerin yüzde 98'i sisteme girmişti. 12 bin oy farkı net görmüştük. Geri kalan sandıklardaki seçimi değiştirme imkanı olmayan süreci görünce kazandığımızı ilan ettik"şeklinde konuştu."10 ilçeyi kazandık"Kendisinin demokrasiye inanan bir insan olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz "Manyas'ta belediye başkanı karar alırken AK Parti'ye sorması gerektiği gibi, Bandırma'da belediye başkanının kendi meclisinde bir şey yaparken diğer partilere sorması gerektiği gibi Büyükşehir'de alacağı kararları şehrin tamamıyla beraber bir grubun çok güçlü olması olmuyor. Ben Karesi Belediyesi'nde bütün kararları oybirliği ile aldım. Durup dururken şehirle ilgili kararlara muhalefet edemezler. Karşılıklı bu işler. Bunu kaybetme olarak düşünmeyelim. Biz 10 ilçeyi kazandık. Seçime aynı kişiler girmedi. Biz başarı olarak görüyoruz. Biz 10'unu Cumhur ittifakı olarak kazandık. Kaybettik olarak bakmıyoruz. Böyle bakarsak halkın iradesine karşı gelmiş oluruz. Orazı bir arazi değil. Orada toplum yaşıyor ve toplum adaya göre oy veriyor. Biz 10 tanesini kazandık. Kaybettik diye bir durum yok"dedi."Daire başkanlıklarının adı değişmese bile kullanımı değişecek"Daire Başkanlıklarının isimlerinin değiştirilmesiyle ilgilide görüşlerini dile getiren Başkan Yılmaz "Ben belediye başkanlığı yaptığım süre içerisinde başkan kelimesini arkadaşlar başkanım dediği zaman başkanım belli. Arkadaşlara böyle böyle kullanabilir miyiz dedim. Olursa iyi olur dedim. Bu benim bireysel fikrim. Daire başkanlıklarının adı değişmese bile kullanımı değişecek. Başkanım dendiği zaman ben mi bakacağım, yanımdaki mi bakacak belli olacak. Onun resmi adı daire başkanlığı ise personeli uyaracağız. Her ilçenin önelikli sorunu neyse oradan başlayacağız. Ayvalık'ta Sarımsaklı Plajı, Edremit'te taksi dolmuşlarla ilgili sorunlar, Karesi'de imarla ilgili sorunlar, Susurluk'ta, Gömeç'te köprü. Hepsinin ayrı derdi var. Merkezde rutine devam edeceğiz. Benim Adana'da, Mersin'de, İstanbul'da iş yerlerim var. Bu kadar yoğun çalışan bir belediye başkanı var mı? Oraları nasıl yönetiyorsam şehri de şiir gibi yöneteceğim"dedi."Korkusu olan insanlar uzun yaşar"Kaygısı olmayan kişinin başarılı olamayacağına dikkat çeken Başkan Yılmaz "Korkusu olan insanlar uzun yaşar. Ben bu seçim sürecinde iddialı konuşan insanların hep kaybedeceğinden korktum. Yani bu iş tamam, ben garantiyim gibi konuşan insanlardan. Seçim sonuçları halkımızın takdiri. Ben şunu net bir şekilde görüyorum. Ama projelerimize ama kişiliğimize ama öçdünç oy istediğimizden çok ciddi oranda özellikle Körfezden rutinin dışında oy aldık. Merkezde iki tane sağcı başkanın olduğu şehirde de beklediğimizin üzerinde oy aldık. Sağ oyların 2'ye bölüneceğini, hatta insanlarımızın kendi içlerinde sen Yücel'e ver, sen İsmail'e ver, adaletli davranalım dediğini bildiğimiz bir seçime girdik. Burada bizim başarımız onların Millet ittifakındaki paydaşlarından özellikle Karesi ve Altıeylül'de çok büyük oranda bize oy gelmesi. Aradaki farkın korunması. Bizde de yüzde 15-20 civarında AK Parti seçmeninden İsmail Ok tarafından oy kullanıldığı sandıklardan belli oluyor. Şimdi biz burada araştırmaları yapıyoruz. Hizmet mi götüremedik, tam mı davranamadık, onların başka ilişkileri mi vardı. Onları araştıyoruz. Bunları yakında kamuoyu görür. Seçmen hakikaten disiplinli güzel bir şekilde oyunu kullanmış. Biz yorumlamalarımızı yapacağız. Seçildikten sonra parti rozetini çıkacaracağız. Allah nasip etti. Böyle güzel bir şehre 5 yıl hizmet edeceğiz. Gece gündüz çalışacağız"şeklinde konuştu.Çiçek göndermek yerine Balıkesirpsor'a bağış yapın çağrısıTebrik ve kutlama mesajlarıyla ilgili olarak mazbata alıdıktan sonra bir hafta merkezde, sonraki günlerde ilçelerde Büyükşehirin tesis etmiş olduğu yerlerde gerekli tebrikleri kabul edeceğini belirten Başkan Yılmaz Balıkesirspor konusunada değinerek "Basından bir açıklama yapıp çiçek çok güzel bir şey ama bunun faydalı olmasını istiyorum. Çiçekle ilgili bağışlarını Balıkesirspor'a yapmalarını istiyorum herkesin. ve tüm Balıkesir'i bir kampanyaya davet ediyorum. Bunun da altyapısını başkanlarımzla konuşacağız. Balıkesirspor şehrin takımı. Bütün esnafımızdan, memurlarımızdan, öğrencilerimizden Balıkesirspor'a kendi bütçeleri nispetinde yardımcı olmalarını istiyorum. Çünkü belediye tek başına bu işin altından kalkma sisteminin tamamını hem Edip Bey zamanında hem Zekai Bey zamanında hem Karesi olarak hem Altıeylül olarak biz elimizden geleni yapıyoruz. Ama biraz daha desteğe ihtiyacımız var. O desteği de halkımızın vereceğine eminim. Balıkesirspor'a tüm iş adamları, belediyeler inanılmaz destek oldu. Ama Süper Lig'den kalan sözleşmelerin halen devam ediyor olması belediyelerin imkanlarını maksimum düzeyde kullanmışlar. Bunu çözecek halkımız. Eğer burada yeterinde destek çıkmıyorsa şehirden bunun yaygarasını kim yapıyor? Yaygara yapanlar destek olsun, Balıkesirspor'a hem beraber sahip çıkalım. Biz Balıkesir'in Balıkesirspor'un arkasında durduğu imkanda zaten yansıttık"dedi."Gerçeklerin önüne yalan haberler geçiyor"Genel Sekreterlerin dışarıdan atanmasıyla ilgili çıkan haberlerede değinen Başkan Yılmaz "İdari konularda şöyle bir şey vardır. Eğer o şehirde yaşıyoran orada Valilik, jandarmalık vs yapamazsın. Belli görevlerde olan arkadaşların dışarıdan gelmesi objektif olması lazım. 7 bin 200 kişiden kaç tanesi dışarıdan gelmiş. Ayağı yere basmayan haberler var. Gerçeklerin önüne yalan haberler geçiyor. Kaç tane yabancı adam var. Büyükşehir'de yabancı kim demek. Kaç tane Balıkesirli İstanbul'da çalışıyor. Onları da geri mi yollasınlar. Balıkesirli olmak yetmiyor. Bize nitelik ve nicelik olarak o makamı değerlendirecek insan lazım. İnsan kaynağı sıkıntısı yaşanıp yaşanmadığını vekil analizi yapılırken, belediye başkanı analizi yaparken şöyle bir değerlendirin. İnsan kaynağı sıkıntısı olduğunda bunu karşılamak bir idarecinin görevidir. Favori Genel Sekreter adayı kimmiş bir görelim. İlçe belediye başkanı iken tek başınasınız. Büyükşehir Belediye Başkanı iken 20 tane belediye başkanı dert ortağınız var. Siz onlar yardımcı olursanız bu iş kolay. Köstek olursanız bu iş zor. Bu şehirde kavga etmeyen, insanları dinleyen bir kişi olarak 5 yılı bu şehirde geçirdiğime göre biz tüm belediye başkanlarımızı daha çok önemseyip, belediye başkanlarımızla onların mesela bir iftar organizasyonuna ben girmeyeceğim, ilçe belediye başkanlarını destekleyeceğim. Biz onların ihtiyaç olduğu yerlerde onlara rağmen değil onlarla beraber çalışacağız. Bunu yakaladığımız zaman şehirde büyümeyi göreceksiniz. Ben bütün ilçe belediye başkanlarımızın yanındayım. Biz Büyükşehir olarak köstek değil destek olacağız. Biz kamudan gizli istişareler yapan bir yönetim sistemi içinde değiliz. Meclislerimiz var. Onların yapmak istedikleri var. Bizim vaatlerimiz var. Problemin benden mi yoksa oradaki belediye başkanından mı olduğundan bütün şehrin haberi olur"şeklinde konuştu."Biz İsmail Beyi vekil olarak çok seviyoruz"Sandıklarla ilgili itirazlarının olmadığına dikkat çeken Başkan Yılmaz "Bizim itirazımız ilçelerdeki oylarla ilgili. Mesela Dursunbey, Kepsut'ta geçersiz oy fazla. Buralardaki geçersiz oyları, Edremit'teki Bandırma'daki geçersiz oyların tekrar değerlendirilmesiyle ilgili İYİ Partinin Büyükşehir adayının talebi var. Bununla ilgili oranları tekrar değiştirebileceğine inandıkları yerlerde inceleme talebi kabul edildi. Diğer yerlerde ise bunlar red edildi. Bununla ilgili YSK muhtemelen yarın mazbatayı verip vermeme konusununda istişare edecekler. Ben şuna üzülürüm. Her partinin müşahiti her sandıkta var. YSK'da bu yayınlanıyor. CHP'li, İYİ Paritli, HDP'li kim varsa gitsin baksın. Eğer kendi sandıklarındaki ıslak imzalı kağıtla orada yazan arasında fark varsa itirazını sandık bazlı versin. O nedenden dolayı kamuoyunda seçimde spekülasyon uyandıracak hiçbir konu yok. Bunu uzatmanın bir anlamı yok. Bu halka saygısızlıktır, kabullenmek lazım ama zor. Yüzde 60 iddiayla çıkıp kaybetmek ve hazmetmek zor. Biz İsmail Beyi vekil olarak çok seviyoruz. Çok da destek olacağına inanıyoruz"dedi.