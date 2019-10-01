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Başkan Yılmaz itfaiye erlerini ziyaret etti

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan 'İtfaiye Haftası' sebebiyle görevli personellerle bir araya geldi.

01.10.2019 11:32Başkan Yılmaz itfaiye erlerini ziyaret etti
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan ' İtfaiye Haftası' sebebiyle görevli personellerle bir araya geldi.

İtfaiye erlerinin yıl içerisinde dönem dönem eğitimden geçtiklerini hatırlatan Yılmaz, ziyarette yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Canı pahasına, can kurtarmayı görev edinmiş kahraman itfaiye personellerimizi 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan 'İtfaiye Haftası' münasebetiyle ziyaret ettik. İtfaiye Müdürlüğümüze gelerek personelimizin İtfaiye Haftasını kutladık. 24 saat halkın hizmetinde olan çalışanlarımıza hayırlı görevler diliyorum." - ÇANAKKALE

İtfaiye, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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