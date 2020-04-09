Başkan Yılmaz maaşını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem'e bağışladı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na Nisan ayı maaşını bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Milli Dayanışma Kampanyası başlattı. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganı altında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak amacıyla düzenlenen kampanyaya destekler devam ederken, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da Nisan ayı maaşını bağışlayarak destek oldu.

"Milli ve manevi kenetlenmeyle birbirimize sarılmamız gereken bir dönemdeyiz." diyen Başkan Yılmaz, "Birlik ve beraberlik ile aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Ben de Nisan ayı maaşımla Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya destek oluyorum" dedi.

Kaynak: DHA