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Başkan Yılmaz, makina mühendisleriyle bir araya geldi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası'nın 65. yılı dolayısıyla düzenlendiği geleneksel kutlama programa katıldı.

08.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:32Başkan Yılmaz, makina mühendisleriyle bir araya geldi
Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası'nın 65. yılı dolayısıyla düzenlendiği geleneksel kutlama programa katıldı.

Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından gerçekleştirilen ve meslekte 50. ve 25. yılını dolduranların onurlandırıldığı gecede Başkan Yılmaz, meslekte 50. yılını geride bırakanlara plaket takdim etti. Yılmaz, "İnsanın ve dolayısıyla da toplumun yaşam düzeyinin yükselmesi ve sosyal hayatın gelişmesi, bilgi ve teknoloji üretilmesinin ve bunun yaşamda kullanılabilmesinin temini ile mümkündür. Biz bu anlamda makina mühendislerimizin ve meslek kuruluşlarının yaptıkları çalışmaları çok anlamlı ve hayati derecede önemli buluyoruz" dedi.

19. yüzyılda bilim insanlarının beyni ve zihni buhar makinesine benzettiklerini hatırlatan Başkan Yılmaz, "Buhar makinesini seçtiler çünkü dönemin en ileri teknolojisi olan bu makineler trenleri, gemileri ve fabrikaları çalıştırıyordu, hayatı açıklamaya çalışanlar da beynin benzer ilkelere göre çalıştığını varsayıyordu. Freudcu psikoloji üzerinde bile derin etkileri olan bu bakış açısı nedeniyle psikoloji, bugün hala makina mühendisliği kavramlarıyla doludur" diye konuştu. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel

Kaynak: İHA

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