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Başkan Yılmaz, Mersin'deki Elazığlılara geçmiş olsun dileklerini iletti

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mersin Elazığlılar Derneğini ziyaret ederek, taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

27.01.2020 13:09 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:14Başkan Yılmaz, Mersin'deki Elazığlılara geçmiş olsun dileklerini iletti
Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığlılar Derneğini ziyaret ederek, taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Yılmaz, ziyarette Dernek Başkanı Yusuf Tekin ve yönetimi ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. "Gün birlik olma günüdür" diyen Yılmaz, meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ ve halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yılmaz, "Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremin hemen ardından bölge belediye başkanlarımızla da görüştük. Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek, yaralarını sarma noktasında elimizden geleni yapacağız. Felaketin acısını ancak birlik ve beraberlik içinde azaltabiliriz. Hepimizin duaları ve destekleri Elazığ ve Malatya için" diye konuştu.

Mersin Elazığlılar Derneği Başkanı Yusuf Tekin de Başkan Yılmaz'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti. - MERSİN

Toroslar, Malatya, Elazığ, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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