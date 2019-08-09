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Başkan Yılmaz, önce kız istedi, sonra nişan kurdelesini kesti

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, aile arasında gerçekleşen nişan töreninde, önce kız istedi, sonra genç çiftin nişan kurdelesini kesti.

09.08.2019 14:59 Başkan Yılmaz, önce kız istedi, sonra nişan kurdelesini kesti
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, aile arasında gerçekleşen nişan töreninde, önce kız istedi, sonra genç çiftin nişan kurdelesini kesti.

Başkan Yılmaz, evlilik için ilk adımını atan genç çifti, nişan töreninde yalnız bırakmadı. Ar ve Baysal Ailelerinin evlatları Sıdıka ve Faruk'un mutluluğa adım attıkları kız isteme merasiminde, gelenek bozulmayarak Damat Faruk Baysal'a gelinin tuzlu kahve ikram etmesi renkli anlara sahne oldu.

İçilen kahvelerin ardından Yılmaz, "Allah'ın emri peygamberin kavliyle" diyerek, Sıdıka'yı ailesinden istedi. Gelin babasının biraz düşündükten sonra "verdim" demesiyle yüzükler takıldı. Genç çiftin nişan kurdelesini kesen Başkan Yılmaz, "Hayırlı bir işe vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çifti kutluyorum. Allah tamamına erdirsin" dedi.

Aile bağlarının önemine de değinen Yılmaz, "Takılan yüzükler ile iki aile arasındaki bağlar da güçleniyor. Allah birlik ve beraberliğinizi bozmasın. Bugün yüzükleri takıyoruz, inşallah gençlerimizin düğünlerinde hep birlikte halay çekeriz" diye konuştu.

Nişan tatlılarının yenilmesinin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel

Kaynak: İHA

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