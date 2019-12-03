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Başkan Yılmaz özel çocukları ağırladı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kendisini ziyaret eden özel çocukları ağırlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, her biriyle tek tek ilgilenerek onları sosyal yaşama dahil edecek çalışmalar yapacaklarını belirtti.

03.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:54Başkan Yılmaz özel çocukları ağırladı
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kendisini ziyaret eden özel çocukları ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, her biriyle tek tek ilgilenerek onları sosyal yaşama dahil edecek çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Balıkesir Zihinsel Engellileri Koruma Derneği yöneticileriyle özel çocukları makamında ağırladı. Bir yerel yönetici olarak engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalar yapacaklarını belirten Başkan Yılmaz, onların sosyal yaşama dahil olabilecekleri altyapıyı hazırlayacaklarını söyledi.

"Kapımız sonuna kadar açık"

Kendisine çiçek takdim eden çocuklarla yakından ilgilenerek hediyeler veren Başkan Yücel Yılmaz, şehirde yaşayan her engelli bireyin devletin ve Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarına rahatlıkla ulaşması gerektiğini vurgulayarak "Kapımız size sonuna kadar açık." dedi.

Duyarlı olmaya davet

Engelli bireylere karşı farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Yücel Yılmaz "3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm vatandaşlarımızı, engelli bireylerimiz noktasında daha duyarlı olmaya davet ediyor, tüm engelli kardeşlerimi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum." açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

Dünya Engelliler Günü, Muhittin Yücel, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Güncel

Kaynak: İHA

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