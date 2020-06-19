Başkan Yılmaz pazarın nabzını tuttu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşlar ve esnaf ile Samanlı Pazarında bir araya geldi.

Başkan Yılmaz pazarın nabzını tuttu
19.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:33
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşlar ve esnaf ile Samanlı Pazarında bir araya geldi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yılmaz, bu kez Samanlı Mahallesindeki pazarcı esnafını ziyaret etti. AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ile birlikte alışveriş yapan vatandaşlara bereketli alışveriş, esnafa hayırlı ve bol kazanç dileyen Başkan Yılmaz, bölge halkının ve esnafın taleplerini dinledi, önerilerine ve şikayetlerine kulak verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uygulamaları da inceleyen Başkan Yılmaz, hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda dikkatli davranılması gerektiğini belirterek İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda zorunlu hale getirilen maske kullanımı konusunda Yıldırımlılara uyarılarını yineledi. Mahallenin miniklerine oyuncak hediye eden Başkan Yılmaz, maske takmayan çocukların yüzüne, ağız ve burunlarını kapatacak şekilde maske taktı. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyet duyan pazar esnafı ise desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Vatandaşın görüşüne değer verdiklerini dile getiren Oktay Yılmaz, "Esnafımız bölgemizin yatırımcısıdır. Yaptığımız hizmetleri esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Bu noktada esnaf ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelip onları dinleyerek, bizlerden isteklerini öğrenip, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye özen gösteriyoruz. Bizler istek ve ihtiyaçlara çözüm bulmak ve Yıldırım'a hizmet üretmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Melih Oktay, AK Parti, Yıldırım, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede ’Katil başkan’ sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Müge Anlı’nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İbrahim Tatlıses’in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL’lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok’tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu Haber
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Türkiye’nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya’da kullanılmaya başlandı Haber
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Haberler››Güncel››Başkan Yılmaz pazarın nabzını tuttu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:51: Emniyetin "uçan göz"ü turizm merkezlerinde denetimde - Haber 13:51: Gaziantep'te çalıntı araç polisten kaçarken kaza yaptı - Haber 13:51: Denizli Barosundan yürüyüş - Haber 13:50: BALAT'TA ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI - Haber 13:50: DHKP-C'nin kasası, CHP'li eski başkan yardımcısı adliyede (2) - Haber 13:18: Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti - Haber 13:14: Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu - Haber 12:57: Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı - Haberler 11:14: İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi - Haberler 09:47: Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü - Ekonomi