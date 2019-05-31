Başkan Yılmaz, personel ile bayramlaştı

Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz, yaklaşan Ramazan Bayramı
öncesinde belediye personeli ile bayramlaştı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz
Ramazan bayramı öncesi personelinin tek tek elini sıkıp bayramlaşarak sağlık, barış ve huzurlu bir bayram temennisinde bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin "Büyük bir aile" olduğunu belirten Başkan Yılmaz "Bu şehir bize emanet. Bu emanete hep birlikte, layık olduğu şekilde sahip çıkacağız. Daha güzel bir Balıkesir için fedakarca çalışacak, çabalayacağız" dedi. Başkan Yılmaz, tüm personelin Ramazan Bayramını kutlayarak "Aileniz ve yakınlarınızla birlikte mutlu, sağlıklı, barış ve huzur içerisinde bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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