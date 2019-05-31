Başkan Yılmaz: "Tüm duaların kabul olmasını diliyorum"

Kaynak: İHA

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Yılmaz, yayımladığı mesajda İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti. Kadir Gecesi'nin İslam aleminin birlik ve beraberliğine vesile olması dileyen Yılmaz, "Hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevi haz ve mutluluğun en üst seviyeye ulaştığı Ramazan-ı Şerif'in artık son günlerine yaklaştık. Bu mübarek günlerde hep birlikte bereket sofrasına oturduk, Ramazan panayırımızda bir araya geldik. Tuttuğumuz oruçlar ve birlikte açtığımız iftarlarla, sevgi ve kardeşliğimizin daha da pekişmesi için gayret gösterdik. Kur'an-ı Kerim'de en kıymetli gece olarak belirtilen ve Kuran-ı Kerim'in inmeye başladığı Kadir Gecesi'ne ulaşmış bulunmaktayız. Rahmet ve mağfiretin sağanak halinde indiği Kadir Gecesinde tüm duaların kabul olmasını diliyorum" dedi.İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik eden Yılmaz, "Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, insanlığa barış ve huzur getirmesini, bütün Müslümanların da affına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN