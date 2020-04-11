Başkan Yılmaz: "Uygulama sadece 48 saat geçerli"

Sokağa çıkma yasağının 31 ilde uygulanacağının açıklanmasının üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yaptığı açıklamada "Paniğe gerek yok" uyarısında bulundu.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının sadece 48 saat uygulanacağı mesajına dikkat çekerek "Değerli hemşehrilerim;Bu gece saat 24: 00 itibari ile 48 saat sokağa çıkma yasağı şehrimizde de uygulanacaktır. İhtiyaçlarınız için tüm önlemler alınmış olup gerekli durumlarda ekiplerimize 444 40 10'dan ulaşabilirsiniz. Sizden ricam lütfen panik yapmayın"dedi.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar hakkında da verdiği bilgilerde"Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri, Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri ve benzerleri, Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri, Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), PTT, Kargolar vb. dağıtım şirketleri, Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri"açıklamasında bulundu. - BALIKESİR