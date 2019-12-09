Başkan Yılmaz Yediselviler sakinleri ve esnafıyla buluştu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yediselviler Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'nde bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak Mahalle Muhtarı Haşim Çetin'i ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, bölge sakinleri ve esnafıyla sohbet etti. Teyyareci Mehmet Ali Caddesi esnafına bereketli kazanç dileğinde bulunan Başkan Yılmaz, esnafın sorunlarını ve önerilerini dinledi. Özellikle vatandaşlardan yoğun olarak gelen kaldırım işgali ve trafik yoğunluğu şikayetleri nedeniyle yapılan uygulamaları değerlendiren Başkan Yılmaz, esnafın bu konudaki düşüncelerini dinleyerek fikir alışverişinde bulundu. Ziyareti sırasında mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz, vatandaşlardan gelecek öneri ve talepler doğrultusunda belediye hizmetlerine yön vereceklerini vurguladı.

'ESNAF UYGULAMADAN MEMNUN'

Yıldırım'ın köklü bölgelerinden olan ve mevcut iş yerleri ile ilçe ekonomisinin önemli noktalarından Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'nde bölge sakinleri ve esnafı ile bir araya geldiklerini belirten Yıldırım'da Başkan Oktay Yılmaz, "İlçemizi mahalle mahalle dolaşmaya, hemşehrilerimizi ziyaret ederek esnafımızla buluşmaya devam ediyoruz. Göreve başladığımız dönem belirttiğimiz gibi, sahada olup sorunların çözümü için ortak akıl çerçevesinde ilçe sakinlerimizle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu doğrultuda da yeni haftaya Yediselviler Mahalle Muhtarımızı ve mahalle sakinlerimizi ziyaret ederek, Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerindeki esnafımızla bir araya gelerek başladık. Esnafımızın taleplerini dinledik. Cadde üzerinde oluşan yoğun trafiği çözüme kavuşturmak adına uygulanan araç park yasağı hakkında ve hemşehrilerimizin sıkça dile getirdiği başlıca sorunlardan olan kaldırım işgali konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Esnafımızın park yasağı uygulamasından memnun olduğu ve kaldırım işgali noktasında duyarlı olduğunu tespit ettik. Mahallelerimizde hemşehrilerimizle bir araya gelmeye bundan önce de olduğu gibi önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz" diye konuştu.