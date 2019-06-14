14.06.2019 10:51
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Başkan Yılmaz, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Başkan Yılmaz, YKS

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Yılmaz, yayınladığı mesajda ailelere seslenerek, "Öğrencilerin hayatlarının en önemli sınavlarından birisi olan bu sınavda onlara destek olmak bizlerin en önemli görevidir" dedi.

YKS'nin öğrencilerin lisans eğitimine geçişte önemli bir basamak olduğunu ifade eden Yılmaz, "Öğrencilerimiz bütün bir yıl emek ve çaba göstererek hazırlandıkları Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olacaklarına inancım tamdır. İnanıyorum ki, emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Sizi, hayatın yeni bir safhasına taşıyacak bu sınav elbette önemlidir. Ancak belirtmeliyim ki, bu sınavda başarı elde edememek hiçbir şeyin sonu değildir. Aldığınız sonuç ne olursa olsun, önünüzde uzun bir hayat var. Eğitim almayı hedeflediğiniz meslekleri ve alanları belirlerken her mesleğin kendi başına bir değer olduğu ve fırsat barındırdığını unutmayalım" ifadelerini kullandı.

Sınav saatleri içerisinde okulların çevresinde gürültü yapmamaya özen gösterilmesini isteyen Yılmaz, "Bu süreçte öğrencilerimizi stres ve sıkıntıya sokacak durumlardan kaçınmalıyız. Sınava büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan kıymetli öğrencilerimizin sınav heyecanını paylaşıyor, sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

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