Başkan Yılmazer Belgin Dal'a Plaket Verdi

15 Kasım 2018 Perşembe 15:38



15 Kasım 2018 Perşembe 15:38

Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, Bioenerji Uzmanı olan Belgin Dal'a plaket verdi.Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Sapanca'da esnaflık yapan ve aynı zamanda Bioenerji Uzmanı olan Belgin Dal'a ilçe tanıtımına verdiği desteklerinden dolayı plaket verdi. Başkan Yılmazer'i makamında ziyaret eden Belgin Dal yaptığı açıklamada, "Sapanca Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Aydın Yılmazer'in göreve geldiği günden bu yana hayata geçirmiş olduğu tüm projeleri takdire şayan. Bir Sapancalı olarak gayretli çalışmaları ve projeleri için kendisine teşekkür ediyor, bu başarılarının devam etmesini diliyorum. Her gittiğim yerde Sapanca'mla gurur duymuş biri olarak, ilçemizi gezip görülmesi için yurt içinde ve yurt dışında yaşayanları davet ediyorum" dedi.Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer ise yaptığı açıklamada, "İlçemiz doğal harikalarla dolu bir ilçe, Belgin Dal hanımefendinin yurt içi ve yurtdışı programlarında Sapanca'mızın turizm alanında tanıtılmasın da büyük bir gayret sarf ettiğini biliyoruz. Kendisini Sapanca'mızın turizm elçisi olarak görüyorum. Belediye Başkanı olarak ben ve ekibim ilçemiz için projeler üretip hayata geçiriyoruz. Sizler, hayata geçirilen projelerimizin tanıtılmasına katkı veriyorsunuz. Sapanca'mıza her ne konuda olursa olsun katkı veren, herkese bu vesile ile teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Belgin ve Mansur Dal çifti Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'e özel hazırlanmış teşbih hediye etti. - SAKARYA