Başkan Yılmazer'e Anlamlı Ziyaret

Sapanca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede ve tertip komitesi üyeleri Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'i makamında ziyaret ettiler. Kendileri gibi eğitimci olan Başkan Yılmazer'in öğretmenler gününü kutladılar. Başkan Yılmazer; "Eğitim-Öğretim, bir milleti ayakta tutan temel direklerden biridir. Yalnızca bilgi tek başına meslek öğretmez. Bilgi erdemli bir insan olmayı da öğretir. Şüphesiz milletler çalışkan ve erdemli insanların omuzlarında yükselir" dedi. Başkan Yılmazer, kendisine yapılan ziyaretten memnun kaldığını öğretmenliğin fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede; " Öğretmenlere, öğrencilere ve eğitime verilen destekten çok memnunuz. Sizin gibi eğitimci bir Belediye Başkanına sahip olduğumuz içinde çok şanslıyız" dedi. Ziyaret sonunda Başkan Yılmazer'in Öğretmenler Günü'nü kutlayan tertip komitesi, kendisine bir buket çiçek taktim etti.