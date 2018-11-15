Başkan Yılmazer: "Her Zaman Yanınızdayız"

Sapanca
Belediye Başkanı Aydın Yılmazer
öğrencileri ve Engelliler Derneği Başkanı'nı ağırladı.
Sapanca Engelliler Derneği Başkanı ve Sapanca Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler
ve Tanıtım bölümü öğrencileri, Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'e ziyarette bulundu. Dernek Başkanı Cemil Ertuğ ve projeyi hayata geçirecek olan üniversite öğrencilerinden Gülay Yıldız
'Başarı Engel Tanımaz' isimli projeleri hakkında Başkan Yılmazer'i bilgilendirdi. Yıldız yaptığı açıklamada, " Türkiye
'de sadece Zonguldak Ereğli
ilçesinde bulunan engelli oturarak voleybol
takımının ikincisini Sapanca ilçemize kurmak istiyoruz. Engelli olmak ne başarıya, ne sanata, ne yaşama, ne spora, ne de yaşam mücadelesine engel değil" dedi.
Ziyarette konuşan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer ise, "Toplum olarak en önemli sorumluluklarımızın başında, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermeliyiz. Her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyor, onların hayatlarını kolaylaştıracak projeler üretiyoruz. Hepimiz bir gün engelli olabiliriz, her an bunun bilinciyle yaşamalıyız ve engelli kardeşlerimize hayatlarını normal bir şekilde sürdürmeleri adına imkanlar dahilinde destek verdik ve vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Son olarak konuşan Dernek Başkanı Cemil Ertuğ ise yaptığı açıklamada, "Her zaman ve her koşulda bizim yanımızda oldunuz. Kurulacak olan voleybol takımına desteklerinizi bizlerden esirgemediğiniz, biz engelli vatandaşlarımızın hayatımızı kolaylaştırmak için yaptığınız çalışmalar adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA
Aydın Yılmazer,Sapanca
15 Kasım 2018 Perşembe 11:14