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Başkan Yüce, AK Parti İl Başkanı Tever'i ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'i ziyaret etti.

06.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:58Başkan Yüce, AK Parti İl Başkanı Tever'i ziyaret etti
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'i ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapılan ziyarette gündeme dair meseleler değerlendirilip, kongre süreci görüşüldü.
İl Başkanı Tever, AK Parti 7. Olağan Kongre sürecinin belirlenen 6 ilçe ile başlayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Kocaali, Hendek, Karasu, Akyazı, Serdivan, Söğütlü ilçelerimizde şubat ve mart aylarında kongrelerimizi gerçekleştireceğiz. Sürecin şehrimize, ilçelerimize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum."
Kongre sürecinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Yüce, "Sakarya'mız için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürekli istişare ve iletişim halindeyiz. İhtiyaçlar doğrultusunda ortak hareket ediyoruz. Şimdi partimiz için yeni bir kongre süreci başlıyor. 'İnandığın Yolda Yürü' temasıyla başlayacak süreçte 6 ilçemizde şubat ve mart aylarında kongreler tamamlanacak. AK Parti kongreleri adeta bir demokrasi şölenidir. Kongreler, tazelenme, yenilenme ve dinamizmdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah kutlu davamıza sahip çıkmaya devam edecek, inandığımız yolda hep birlikte yürüyüşümüzü sürdüreceğiz." dedi.

Ekrem Yüce, AK Parti, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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