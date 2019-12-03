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Başkan Yüce, AKOM'da muhtarlar ile bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve federasyon üyeleriyle bir araya geldi.

03.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:37Başkan Yüce, AKOM'da muhtarlar ile bir araya geldi
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve federasyon üyeleriyle bir araya geldi.

Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) gerçekleştirilen ve Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Oktar, Ziya Cevherli, Bedrullah Erçin ile Doç Dr. Furkan Beşel'in de katıldığı istişare toplantısında vatandaşlardan gelen talepler ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçları masaya yatırıldı. Başkan Yüce, şehrin muhtarlarıyla düzenli olarak bir araya gelip mahalle mahalle sorun ve ihtiyaçları değerlendirdiklerini ifade etti. Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ise Başkan Yüce'ye toplantının gerçekleşmesinden dolayı teşekkür ederken şehre değer katacak çalışmalar içinde başarılar diledi.

Başkan Ekrem Yüce, "Biz şehrimizle ilgili çalışmalarımızda iş birliğini çok önemsiyoruz. İlçe belediyelerimiz, kamu kuruluşlarımız, paydaşlarımız gibi muhtarlarımızla da iş birliği içerisindeyiz. Muhtarlarımızın her biri bizim için çözüm ortağıdır. Şehrimizin geleceğini şekillendirmek için, çözüm ortağımız olan muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz. Muhtarlarımızla bir araya geliyor, mahalle mahalle sorunları, ihtiyaçları dinliyoruz. Bu hususta öncelik sıralaması yaparak gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Bu nedenle muhtarlarımızdan gelen istek ve talepler bizim çok önemlidir. Rabbim, beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, "Göreve geldiği günden itibaren şahsım ve federasyonumuz adına sık sık başkanımızla görüşüyorum. Başkanımız bir yandan şehrimize değer katacak yatırımlar, projeler üzerinde çalışırken bir yandan vatandaşlarımızdan gelen istek ve talepleri karşılamaya çalışıyor. Bu yoğun programında bizlere vakit ayırıp istişare etme şansı veren Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'ye teşekkür ediyor, şehrimize değer katacak çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Erdal Erdem, Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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