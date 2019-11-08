Haberler » Güncel » Başkan Yüce'den Alifuatpaşa'lılara bir müjde daha - Haber

Başkan Yüce'den Alifuatpaşa'lılara bir müjde daha

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Alifuatpaşa'nın önemli güzergahlarından Suat Yalkın Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmaların ardından bölgeye bir müjde daha verdi.

08.11.2019 18:15 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:20 Başkan Yüce'den Alifuatpaşa'lılara bir müjde daha
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 'nın önemli güzergahlarından Suat Yalkın Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmaların ardından bölgeye bir müjde daha verdi.

Geyve'de bulunan sondaj kaynağından su verilen Alifuatpaşa'nın uzun yıllar ihtiyacını karşılayan ve ekonomik ömrünü dolduran hattın yenilendiğini aktaran Başkan Yüce, "Şu anda bu hattımızın testleri yapılıyor. İnşallah önümüzdeki yıl bölgeye Akçay Baraj Gölü bölgesine yakın bir noktada bulunan kaynaktan tertemiz suları ulaştıracağız" dedi.

Temiz su kaynaklarının giderek azaldığı dünyada imkanları en iyi şekilde değerlendirerek yeni kaynaklar oluşturduklarını ve su potansiyelini arttırdıklarını aktaran Başkan Yüce, "Şehrimizin her yerindeyiz. Büyükşehir kanunu ile birlikte genişleyen hizmet alanımızda en etkin şekilde altyapı hizmeti sunuyoruz. Şu ana kadar çok sayıda bölgenin içmesuyu sıkıntısını gidererek altyapılarını sağlam hale getirdik" diye konuştu.

Sakarya'nın içme suyu potansiyellerini arttırmak için çalışmaların devam ettireceklerini belirten Yüce, "Alifuatpaşa'ya uzun yıllar hizmet ettikten sonra ömrünü dolduran hattın 9 kilometrelik kısmını da yenileyerek çelik isale hattı inşa ettik. Akçay Baraj Gölü bölgesine yakın bir noktada bulunan kaynaktan beslenen hattı yeni güzergahına aldık. Böylelikle hem alternatif bir kaynağı devreye almış olduk hem de Alifuatpaşa'ya ilçe merkezinden bağımsız bir su kaynağı kazandırmış olduk. Testleri devam eden hattımızı önümüzdeki yıl içerisinde devreye alarak vatandaşlarımızın musluklarına kaynak suyunu ulaştıracağız. Şehrimizin içmesuyu potansiyelini arttıracak çalışmalar yapmaya ve mevcut kaynaklarımızı en iyi şekilde korumaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Alifuatpaşa, Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:27   MSB: Türk-Rus kara devriyesi, provokatörlere hassasiyet gösterilerek tamamlandı
19:27   Sanal parayla kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın yakalanma anı
19:26   İstanbul Valiliğince Atatürk ve silah arkadaşları için mevlit programı düzenlenecek
19:25   "Trafik kazalarında yüzde 28,5 azalma söz konusu"
19:25   Dolmuşun çarptığı kişi öldü
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
18:19   Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
17:26   Bahçelievler'de parti binası mühürlenen Davutoğlu, yeni binayı Küçükçekmece'de tuttu
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 19:30:13