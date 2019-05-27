Başkan Yüce'den Sakaryaspor'a ziyaret

Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce
, Sakaryaspor
'u ziyaret etti.
Yüce, yarın Spor Toto 2. Lig play-off maçında Fatih Karagümrük
ile karşılaşacak Sakaryaspor'u Rüstemler Tesisleri'nde ziyaret etti.
Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ve kulüp yöneticileri, Teknik Direktör Şaban Yıldırım
, Takım Kaptanı Ferhat Yazgan
ile futbolcular tarafından karşılanan Yüce, takıma inandıklarını ve şampiyon olacaklarından şüphe duymadıklarını söyledi.
Yüce, takımın gösterdiği performansla hem finale çıkmayı hem de gönüllerinde şampiyonluğu hak ettiğini aktararak, "Tüm şehir sizinle beraber. Bizde inşallah Bursa
'da olacağız. Şampiyonluğa hazırız. Siz şampiyon olup gelin biz de üzerimize düşen ne ise onu yapmaya hazırız." dedi.
Teknik Direktör Şaban Yıldırım da şampiyonluğa doğru gittikleri bu zorlu yolda şehrin büyüklerinden böyle destek görmelerinin kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, "Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteği hem bizde hem de oyuncularımızda büyük bir sinerji yaratıyor. Şehrimizde şu anda birlik ve beraberlik duygusu hakim. Bu duyguyu 20 bini aşkın biletin satışa çıktığı ilk gün tükenmesinden anlıyoruz. Taraftarımızın bu desteği ile beraber bizim şampiyonluğa olan inancımız bir kat daha arttı." diye konuştu.
Yüce daha sonra Bursa yolculuğuna çıkan Sakaryaspor kafilesine başarılar diledi.
Spor
Kaynak: AA