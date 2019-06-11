Başkan Yüce, devir teslim törenine katıldı

Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce
, BELPAŞ'ta düzenlenen devir teslim törenine katıldı.
Törene katılan Yüce, genel müdürlük görevini devreden Nihat Seymen
'e teşekkür ederken, görevi devralan Osman Çelik
'e ise çalışmalarında başarılar diledi.
Burada bir konuşma yapan Yüce, millete, memlekete hizmetin bir bayrak yarışı olduğunu söyledi.
Yüce, görevlerin gelip geçici olduğunu belirterek, "Önemli olan gök kubede hoş bir sada bırakmaktır. Uzun yıllardır görevini başarıyla yürüten Nihat Seymen'e teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşantısında sağlık ve mutluluk diliyorum. Görevi teslim alan Osman Çelik kardeşimize başarılar diliyor, yapacağı tüm işlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepimizin görevi Sakarya'ya hizmettir. Çok çalışarak hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Sakarya'ya hizmet sorumluluğunu üstlendiklerini aktaran Yüce, "Bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmek durumundayız. İşimize sımsıkı sarılmalıyız. Yaptığımız her işi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. İnşallah Sakarya için üretmeye, şehrimizi geleceğe hazırlamaya, her alanda örnek gösterilen bir şehir oluşturmaya hep birlikte gayret edeceğiz. Rabbim muvaffak eylesin." dedi.
Kaynak: AA
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