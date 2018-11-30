Başkan Yüce, Engelli Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi
ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) işbirliği ile sığınmacı olarak Sakarya'da bulunan engelli vatandaşlara yönelik buluşma düzenlendi.
Engelli bireylerin her şartta yanında olduklarını ifade eden Davut Yüce, 'Hayatı Paylaşmaya Engel Yok' düsturu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Sığınmacılara yönelik sosyal çalışmaların önemine değinerek sözlerine başlayan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, "Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
olarak toplumumuzun tamamına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sadece şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızı değil, savaş dolayısıyla ülkemize sığınan kardeşlerimizin de yanındayız. Bireysel olarak bizlere müracaat eden, engeli dolayısıyla zorluk yaşayan sığınmacı kardeşlerimize yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz. İnşallah bu noktada yürüttüğümüz çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA