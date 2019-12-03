Haberler » Güncel » Başkan Yüce: 'Geçici Hayvan Bakımevinin kapasitesi artacak' - Haber

Başkan Yüce: "Geçici Hayvan Bakımevinin kapasitesi artacak"

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce, barınağın kapasitesinin artacağını söyledi.

03.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:34Başkan Yüce:
Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce, barınağın kapasitesinin artacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni ziyaret etti. Bakımevinin mevcut yapısı ve çalışmalarına ilişkin Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi ile Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman'dan bilgiler alan Başkan Ekrem Yüce, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nin mevcut şartlarının iyileştirileceğini ve kapasitenin arttırılacağını dile getirdi. Başkan Yüce, herkesi hayvanlara karşı duyarlı olmaya ve sahiplenmeye de davet etti. Büyükşehir Belediyesi uhdesinde hizmetlerini sürdüren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ziyaretinde değerlendirmelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, "Canlılarımızla ilgili ilçe belediyelerimizle koordine halindeyiz. Geçici Hayvan Bakımevimize getirilen sokak hayvanlarının aşılama, kısırlaştırma, tedavi, küpeleme ve kayıt altına alma işlemlerini yapıyoruz. 2 veteriner hekimiyle hizmet sunan bakımevimizin kapasitesini arttıracak, hayvan dostlarımıza daha da iyi şartlarda hizmet sunması için gereken adımları atacağız. Canlılar bize Rabbimizin emaneti, dünya hayatının en masum varlıklarıdır. Hayvanların hakkını gözetmek, korumak da dinimizin bir gereğidir. İnşallah bakımevimizde sokak hayvanlarımızı en iyi şekilde misafir etmeye devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haber
11:19 Sivaslı ustadan özel kuvvetlere deri kılıf - Haber
11:19 7 yaşındaki Hira Nur'un silahla yaralanması davası'nda Adli Tıp raporu dosyaya girdi - Haber
11:19 Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (2) - Haber
11:14 Yüksekova'da kar yağışı - Haber
11:02 Meral Akşener EYT'yle ilgili konuştu: Siz kim oluyorsunuz da milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? - Haber
10:48 CHP'li heyet cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'la görüşecek - Haber
10:42 ABD'li milletvekili yolsuzluk suçlamalarını kabul etti - Haber
10:35 Fiyatı 9 kat artan sarımsak tane ile satılıyor - Haber
10:32 Fatih Erbakan'dan Abdullah Gül'e ağır sözler: Bir insanın yolu Siyonizm kuruluşlarından geçmişse yarar beklenmez - Haber
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:45 Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
11:35 Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilen mor ekmeğe ilgi artıyor - Haberler
3.12.2019 11:25:31