Başkan Yüce: "Hasarlar en kısa süre içerisinde giderilecek"

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ile SASKİ Genel Müdürlüğü'nde bir araya gelen Başkan Yüce, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sel afeti yaşanan bölgelere verdiği destek sözünün önemine değinerek bölgede hasarları en kısa süre içerisinde gidermek için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti. Uncuoğlu ise ihtiyaçların Bakan Kurum'a en iyi şekilde aktarıldığının altını çizdi.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Üst Yönetim Kurulu Toplantısı'nın hemen ardından gerçekleştirilen buluşmada; şehrin kuzeyinde yaşanan sel felaketinin ardından bölgede durumun bir an önce normale dönmesi için gerçekleştirilecek çalışmalarla, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Sakarya ziyaretinden ön plana çıkan başlıklar görüşüldü.Yoğun yağışın yaşandığı Karasu ve Kocaali'de ilk andan itibaren sahada olduklarını söyleyen Başkan Yüce, "Gerek SASKİ ekiplerimiz, gerekse yol bakım ve itfaiye ekiplerimiz hem şehrimiz sınırları içerisinde, hem de Düzce'de afet yaşanan bölgelere müdahalede bulundular. Hasar tespitlerimizi yaptık. Bakanımız Murat Kurum da bir an önce yaraları sarabilmemiz için gerekli desteği vereceklerini açıkladılar. Bu anlamda önceliğimiz Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisi'ni bir an önce yeniden işler hale getirmek ve yeterli su akışını sağlamak olacak. Karasu ve Kocaali ilçelerimizin yanı sıra yollarında, köprülerinde ve sanat yapılarında hasar oluşan diğer ilçelerimizde de gerekli bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştireceğiz" dedi.AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, "Hasarımız büyük. Komşumuz Düzce'de 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir an önce toparlanarak hayatı normal standartlarına kavuşturmamız gerekiyor. Bu anlamda bakanımızın ziyaretleri çok önemliydi. Genel Başkan Yardımcımız, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilgili kurumlarımız acil ihtiyaçlarımızı bakanımıza en iyi şekilde aktardılar. Bakanımız da gerekli desteği sağlayacaklarının sözünü verdiler. Hızlı bir şekilde afetin izlerini sileceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda ilgili tüm kurumlara ve kurum temsilcilerine başarılar diliyorum. Rabbim bir daha bu tarz afetler yaşatmasın" diye konuştu.