14.07.2019 16:26
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Başkan Yüce: "Hep birlikte Sakaryaspor'un etrafında kenetleneceğiz"

Başkan Yüce: "Hep birlikte Sakaryaspor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor taraftarlarıyla makamında bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor taraftarlarıyla makamında bir araya geldi.

Tüm şehri Sakaryaspor'un etrafında kenetlenmeye davet eden ve yeni sezonda şampiyonluk sevincini hep birlikte yaşayacaklarını dile getiren Başkan Ekrem Yüce'ya taraftarlar Sakaryaspor atkısı ve forma hediye etti.

Sakaryaspor'un şehrin marka değeri olduğunu söyleyen Başkan Ekrem Yüce, "Gün, birlik ve beraberlik içerisinde Sakaryaspor'un etrafından kenetlenme günüdür. Sakaryaspor'umuzun en büyük gücü taraftarıdır. Daha öncede dediğim gibi aslolan isimler, kişiler değil, sadece ve sadece Sakaryaspor'dur. Bizler her zaman Sakaryasporumuzun yanında olduk. Bundan sonrada yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu yıl Sakaryasporumuz başarılı olacaktır. Sakaryaspor mücadele ettiği her kulvarda şampiyonluğun favorisidir. İnşallah bu yıl hep birlikte şampiyonluk sevinci yaşayacağız" dedi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Sakaryaspor, Ekrem Yüce, Sakarya, Spor

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