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Başkan Yüce: "İş birliğiyle şehri geleceğe hazırlıyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Merkezi'nde Sakarya Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

12.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:13Başkan Yüce:
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Merkezi'nde Sakarya Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Kenan Sofuoğlu, Recep Uncuoğlu ile AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'in yer aldığı toplantıda şehrin devam eden ve planlanan yatırımları masaya yatırıldı. Başkan Ekrem Yüce, toplantının hayırlı olmasını temenni ederek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'a, Milletvekilleri Atabek, Sofuoğlu ve Uncuoğlu ile İl Başkanı Tever'e destek ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Başkan Ekrem Yüce, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, "Genel Başkan Yardımcımız, İl Başkanımız ve Milletvekillerimizle aylık olarak gerçekleştirdiğimiz koordinasyon ve değerlendirme toplantısında buluştuk. Şehrimizin yatırım ve çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulunduk. Büyükşehir Belediyemizin projelerine ilişkin bilgileri de Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekillerimiz ve İl Başkanımızla paylaştık. Sakarya'mızın meselelerini iş birliği içerisinde değerlendirdik. Şehrimize ulaşımda, çevrede, altyapı ve üstyapıda, sağlıkta, eğitimde hayata geçireceğimiz çalışmalarla değer katacağız. İhtiyaçlara yönelik adımları ivedilikle atacak, Sakarya'yı geleceğe hazırlayacağız. Durmak yok, daha fazla çalışacak, daha fazla gayret göstereceğiz. Rabbim çalışmalarımızı bereketlendirsin" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Ali İhsan Yavuz, Ekrem Yüce, AK Parti, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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