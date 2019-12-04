Haberler » Güncel » Başkan Yüce, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosunu ağırladı - Haber

Başkan Yüce, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosunu ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

04.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:25Başkan Yüce, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosunu ağırladı
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhuriyeti Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Başkan Yüce, nazik ziyaretlerinden dolayı Başkonsolos Jang'a teşekkür ederek, Sakarya'ya ilişkin bilgiler paylaştı. Ziyarette Genel Sekreter Mustafa Ak, Genel Sekreter Yardımcıları Bedrullah Erçin ve Ali Oktar da yer aldı.

Başkonsolos Jessy Yeunju Jang'ın Sakarya ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Sakarya'mızdaki kültürel çeşitlilik en özel zenginliğimiz. Farklılıklarıyla büyüyen, her alanda gelişen Sakarya, doğanın tüm güzelliklerine ev sahipliği yapıyor. Tarihi birlikteliğin yanı sıra günümüzde de Kore ile yapılacak iş birliklerinin güzel sonuçlara vesile olacağına inanıyorum. Şehrimizin avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmeye, güçlü birlikteliklerle Sakaryamıza fayda sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang ise, "Türkiye geçmişten bu yana ülkemizin yanında olmuş, en güzel örneğini de Kore Savaşı'nda destekleriyle göstermiştir. Türklerle olan kardeşliğimizin her zaman devam etmesini ve büyümesini temenni ediyorum. Sakarya'da karşılaştığımız hoşgörü ve misafirperverlikten dolayı teşekkürlerimi sunuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Ekrem Yüce, İstanbul, Sakarya, Kore, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:12 TARKAN'IN HAYATINI KAYBEDEN KUZENİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haber
17:12 İSTANBUL -EMNİYETTEN ÇAKARLI ARAÇ KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN BURAK YILMAZ İÇİN AÇIKLAMA - Haber
17:08 Ihtiyaç sahipleri akülü sandalyelerine kavuştu - Haber
17:08 Öğrencilere çorba ikramı - Haber
17:08 Şahinbey'den Mavikent Mahallesi'ne yeni park - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi - Haber
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı - Haber
16:38 Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
15:58 Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı - Haber
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi
23:20 İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı
4.12.2019 17:22:42