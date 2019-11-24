Haberler » Güncel » Başkan Yüce: 'Öğretmenlik annelik babalık kadar kıymetli bir meslektir' - Haber

Başkan Yüce: "Öğretmenlik annelik babalık kadar kıymetli bir meslektir"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim veren öğretmenlerle buluştu.

24.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:59Başkan Yüce:
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim veren öğretmenlerle buluştu.

Serdivan'da bulunan bir otelde gerçekleşen ve Büyükşehir bürokratlarının da yer aldığı buluşmada Başkan Yüce, öğretmenlere karanfil dağıtarak 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. Buluşma sonunda Başkan Yüce, Büyükşehirli öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sözlerine görevlerini icra ederken hain teröristler tarafından şehit edilen bütün öğretmenleri anarak başlayan Başkan Ekrem Yüce, "Öğretmenlik insanlık tarihinin en eski mesleklerinden birisidir. Allah (c.c.) Hz. Adem'e eşyayı ve isimleri öğretti. O günden beri öğrenciyiz. Öğrenmeye devam ediyoruz. Hocalarımızdan, öğretmenlerimizden aldığımız edep ve ahlakı bizden sonraki nesillere aktarmaya çaba gösteriyoruz. Bu manada öğretmenliğin özel bir önemi mevcut. Geleceğimizin mimarı, en değerli varlıklarımız olan evlatlarımızın emanetçisi, ülkemizin inşasında görev alan, en az bir anne baba kadar sorumluluk üstlenen en kıymetli mesleği icra ediyorsunuz. Bu bilinçle yetiştirdiğiniz çocuklar, ülkemizin geleceğinde etkin rol oynayacaklardır" dedi. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:18 Jandarmadan çocuklar için "Trafik dedektifleri projesi"
15:17 Şırnak protokolü öğretmenlerle birlikte türkü okudu
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
15:16 Düğün çıkışı bıçaklı saldırıda öldürüldü
15:16 Öğretmenler gününde kürek çektiler
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
13:05 Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
24.11.2019 15:18:34