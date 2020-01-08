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Başkan Yüce: "Sakarya'nın yükselmesi adına ne gerekiyorsa yapacağız"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın yükselmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını bildirdi.

08.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:40Başkan Yüce:
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın yükselmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yüce, ilçesindeki bir otelde düzenlenen Ticaret Derneği Patronlar Platformu Toplantısına katıldı.
Yüce, burada yaptığı konuşmada, Sakarya için bilgi ve birikimlerin paylaşılması gerektiğini dile getirdi.
Sakarya'nın yükselmesi adına ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:
"Ticaret her zaman bu işin temelidir. Üretmek ve pazarlamak ise bizlerin ticaretini güçlendirecek. Edinmiş olduğumuz bu bütün bilgi birikimlerini taçlandırmak için Sakaryamızdayız. Bunu da her zaman birlikte yapmalıyız. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Maddi manevi dayanışma içinde, kardeşçe hem fikir bazında hem de yardımlaşma konusunda birlikte hareket ederek Sakarya'yı daha ileriye taşıyacağız."

Ekrem Yüce, Serdivan, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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