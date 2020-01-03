Haberler » Güncel » Başkan Yüce, Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'na katıldı - Haber

Başkan Yüce, Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'na katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Belediyeler Birliği ve Polis Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'na katıldı.

03.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:38 Başkan Yüce, Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'na katıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Belediyeler Birliği ve Polis Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan sempozyumun devamında ise Türkiye Belediyeler Birliği'nde gerçekleştirilen uygulama paneline katılan Başkan Ekrem Yüce, sempozyumun hayırlı olmasını temenni ederek, Sakarya'nın şehir kimliği ve güvenliği noktasında çalışmalarını titizlikle sürdüreceklerini dile getirdi.

Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nun ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, "Sempozyumun açılışında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şehirlerimizin ihyası ve inşası, güvenliği noktasında tespitlerini dinledik. Cumhurbaşkanımızın yatay mimariye önem ve öncelik verilmesi noktasındaki vurgusunun da altını çizmek istiyorum. Sakarya, yatay mimarisiyle ülkemizin örnek şehirlerindendir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bizim medeniyetimize yakışan göğe değil, toprağa daha yakın olmaktır. İnşallah Sakarya mimari anlayışı, şehir kimliği ile geleceğin şehirleri arasında yerini alacaktır" dedi. - SAKARYA

Polis Akademisi, Ekrem Yüce, Türkiye, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:32   İranlı komutanın öldürülmesinden sonra İdlib'de sevinç gösterileri düzenlendi - Haber
18:32   "Kanser Senden Güçlü Değil" projesinin tanıtımı yapıldı - Haber
18:30   BM, Körfez'deki gerginlikten endişeli - Haber
18:30   Beypazarı'nda söyleşi düzenendi - Haber
18:28   Erzurum ve Ağrı'da kar yağışı (2) - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
18:01   İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
3.01.2020 18:34:17