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Başkan Yüce: "Şehrimiz için en iyisini düşünüyoruz"

Ulaştırma Profesörü Mustafa Ilıcalı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin misafiri oldu.

06.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:07Başkan Yüce:
Ulaştırma Profesörü Mustafa Ilıcalı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin misafiri oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaşım Bölümü Müdürü ve eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ile bir araya geldi. AKOM'da gerçekleştirilen buluşmada Prof. Dr. Ilıcalı ulaşım sistemleri adlı sunum gerçekleştirdi. Başkan Yüce ise Sakarya ulaşımında milat olacak raylı sistemler için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti. Ulaşım sektörü ile ilgili Türkiye'de çığır açacak çok önemli bir sistem hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Dünyada bilinen sistem olan AGT Metro'nun Bursa, Afyon, Kayseri gibi Sakarya'da da hizmete girmesi büyük bir trafik rahatlığını beraberinde getirecektir. AGT metro sisteminin en büyük avantajının çok hızlı inşaat yapısı olmasıdır. Yüksek tırmanma kabiliyeti sayesinde eğimli topoğrafyada büyük kolaylık, parçalı vagon yapısı ile mevcut şehre uyumlu yüksek manevra kabiliyeti, gürültüsüz ve titreşimsiz bir ulaşım, düşük işletme maliyeti, güvenli araç girişi, sıfır kaza riski ve yenilenebilir enerji ile çevreci bir sistem oluşu AGT metro sistemini ön plana çıkarmaktadır. İnşallah bu sistem Sakarya'ya geldiğinde ulaşım konusunda şehirde rahatlık söz konusu olacaktır" dedi.

Gerçekleştirilen sunum sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, "Ulaşım konusunda şehrimize kazandıracağımız yeni projelerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu hususta İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaşım Bölümü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ile bir araya geldik. Raylı sistemlerle ilgili somut adımlar atmak için kararlılıkla çalışıyoruz. En iyisini, en doğrusunu hayata geçirmenin derdi ve düşüncesi içerisindeyiz. Ulaştırma alanında yaptığı çalışmalarla tanıdığımız Prof. Dr. Ilıcalı'ya destekleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum. İnşallah ulaşımda hayata geçireceğimiz raylı sistemler Sakarya için yeni bir milat olacak" diye konuştu. - SAKARYA

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mustafa Ilıcalı, Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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