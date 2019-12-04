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Başkan Yüce, SGM'de öğrencilerin hazırladığı programa katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sosyal Gelişim Merkezi Engelsiz Hobi Kursu öğrencilerinin hazırladığı programa katıldı.

04.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:28Başkan Yüce, SGM'de öğrencilerin hazırladığı programa katıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sosyal Gelişim Merkezi Engelsiz Hobi Kursu öğrencilerinin hazırladığı programa katıldı.

Programda Başkan Yüce'nin eşi Filiz Yüce'nin yanı sıra AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, Genel Sekreter Mustafa Ak, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Öğün, SESOB Başkanı Hasan Alişan, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Gençlik ve İl Müdürü Arif Özsoy, daire başkanları, aileler ve çok sayıda davetli yer aldı. Öğrencilerin el emeği eserlerinin beğeniye sunulduğu sergiyi inceleyen Başkan Ekrem Yüce, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi. Coşku dolu dakikaların yaşandığı etkinlikte Engelsiz Hobi Kursu öğrencilerinin hazırladığı programlar büyük beğeni kazandı. Engelsiz Koro'nun konserine alkışlar eşlik ederken; Sakarya Şiiri dinletisi duygu dolu anlar yaşattı. Engelsiz Tiyatro ekibinin seslendirip sunduğu 'Gülmeye de Eğlenmeye de Engel Yok' isimli Hacivat ve Karagöz gölge oyunu ayakta alkışlandı. Hayali Seçkin Bayramoğlu ve engelsiz hobi kursu öğrencilerinin performansı büyük beğeni topladı.

Programın açılışında konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar, "Engellilik konusunda farkındalık oluşturmak, hayata katılmakta zorlanan engelli bireylerin toplumla bütünleşmesini sağlamak için bir araya geldik. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, engelli-engelsiziyle hayatın içindeyiz. Bu toplumun bir parçasıyız. Engelli bireyleri topluma kazandırmaya çalışıyor, onların yeteneklerini, öz güvenlerini ortaya çıkarmaya katkıda bulunuyoruz. Her engelli kardeşimizin bu topluma mutlaka fayda sağlayacağı bir konu vardır. Önemli olan engeli kabul edip, yeteneklerini ortaya çıkarabilmelerini desteklemektir" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelsiz bir dünya temennisinde bulunan Başkan Ekrem Yüce, "Her birey bir engelli adayıdır. En büyük engel ise sevgisizliktir. Biz; hayatı paylaşmaya engel yok düsturuyla hareket etmeye, engelli kardeşlerimizin yanında olmaya, sevgi, saygı, hoşgörü ile yaklaşmaya devam edeceğiz. Şunu unutmayalım: bir gün bizde engelli olabiliriz. Ülkemizin yüzde 10'luk bir kesimini oluşturan, engelleri birlikte aşacağımız kardeşlerimizle hep birlikteyiz. Dolayısıyla toplumla bütünleşmelerini sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu bizim için bir lütuf değil, görevdir. İnşallah sevgiyle birbirimize sarılmaya, engelsiz bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz. Sakarya sizlerle çok daha güzel" diye konuştu. - SAKARYA

Dünya Engelliler Günü, Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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