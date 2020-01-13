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Başkan Yüce, SGM'nin ilk dönem kapanış programına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nin (SGM) ilk dönem kapanış programına katıldı.

13.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:37Başkan Yüce, SGM'nin ilk dönem kapanış programına katıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sosyal Gelişim Merkezi'nin (SGM) ilk dönem kapanış programına katıldı.

Sapanca SGM Sahne Sanatları Atölyesi öğrencilerinin hazırladığı 'Sosyal Gomedi Merkezi' isimli oyun izleyicilere keyifli anlar yaşatırken; Başkan Ekrem Yüce, ortaya koydukları performans dolayısıyla öğrencileri tebrik etti. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyununda minik oyuncuların performansı ayakta alkışlandı.

Çocuklarla bir araya gelmekten ve onların emek harcayarak sergiledikleri tiyatro oyununu izlemekten keyif aldığını ifade eden Başkan Yüce, "Çocuklarımızın böyle güzel işler yaparak yeteneklerini sergilemeleri bizleri çok mutlu etti. Geleceğimiz olan çocuklarımızı yarınlara en iyi şekilde hazırlamalıyız. Ailelerimizle başlayan süreçte SGM'lerimize de büyük iş düşüyor. Kaliteli eğitim anlayışı ile başarılı nesiller yetişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Çocukluğun insan hayatındaki en önemli dönem olduğunun altını çizerek sözlerini tamamlayan Başkan Ekrem Yüce, "Geleceğin şekillendirildiği bu dönemde çocuklarımızın yanlarında olacağız. Burada evlatlarının yeteneklerini izlemeye gelen ailelerin mutluluğuna ortak olmak bize bir kez daha yaptığımız işlerin ne kadar doğru ne kadar hayırlı olduğunu gösterdi. İzlediğimiz tiyatro gösterisini hazırlayan ve gösteride emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmalarımızın, faaliyetlerimizin artarak devam etmesini ve inşallah çocuklarımızın gelecekte daha büyük başarılara imza atmalarını diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Sakarya, Sapanca, Güncel

Kaynak: İHA

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