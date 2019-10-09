Haberler » Güncel » Başkan Yüce: 'Spor kardeşliğin ve barışın simgesidir'

Başkan Yüce: "Spor kardeşliğin ve barışın simgesidir"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası Etkinlikleri yılın enleri ödül törenine katıldı.

09.10.2019 15:44Başkan Yüce:
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası Etkinlikleri yılın enleri ödül törenine katıldı.

Serdivan Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İl Milli Eğitim Müdiresi Fazilet Durmuş, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, sporcular, aileler ve çok sayıda davetli katıldı. Programda 33 farklı branşta yılın en başarılı sporcularına ödülleri takdim edilirken; Cemal Kamacı, Süheyl Eren ve Nejat Ersin'e Altın Yıllar Ödülünün sahibi oldu.

Sporcuları tebrik eden ve başarılarının devamını dileyerek programda kısa bir konuşma yapan Başkan Ekrem Yüce, "Spor milletlerin ortak dilidir. Kardeşliğin, barışın, evrenselliğin simgesidir. Sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazdır. Sadece bedenen değil, manevi olarak da gelişimimize etki eder. Bu yüzden spora ve sporcuya, gerek şahsımın ve gerekse Büyükşehir Belediyemizin kapıları her zaman açıktır. Sporcularımızı desteklemeye, spor kulüplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sporun her branşını desteklemeye, altyapılarımızı kuvvetlendirmeyi sürdüreceğiz. Amatör Spor Haftası dolayısıyla ödül alan bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah bu başarılarınızı ömür boyu devam ettirirsiniz" dedi. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Serdivan, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:20 Vali Deniz'den, Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin yıl dönümü mesajı
17:20 Osmaniye'de kanser hastası anne ve kızına yardım eli uzatılması
17:20 İşte Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk kare
17:15 Fırat Üniversitesi'nde 'Oryantasyon ve Buluşma' programı
17:20 Msb'den barış herakatı başladı paylaşımı
17:19 Polis telsiziyle konuşan çocukların heyecanı
17:19 "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı"ndan ilk görüntüler
9.10.2019 17:21:28