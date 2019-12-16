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Başkan Yüce: "Sporda mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek başarıyı getirir"

Türkiye Kick Boks Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği içerisinde düzenlenen Kick Boks Kulüpler Ligi 3. Etap final müsabakalarına Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce'de katıldı.

16.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:14Başkan Yüce:
Kick Boks Federasyonu, Gençlik ve Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği içerisinde düzenlenen Kick Boks Kulüpler Ligi 3. Etap final müsabakalarına Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce'de katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Kick Boks Kulüpler Ligi 3. etap final müsabakalarına katıldı. Türkiye Kick Boks Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği içerisinde Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen final müsabakalarında 12 ilden 26 kulüp ve 273 sporcu mücadele etti. Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödüllerini takdim eden Başkan Yüce, sporculara spor hayatlarında başarılar diledi. Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü ise 15 sporcu ile yarıştığı final müsabakalarında 1 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Final müsabakalarının ardından konuşan Başkan Ekrem Yüce, "Sporun her dalı kendi içinde en yoğun en güzel en çok mücadele verilmesi gereken daldır fakat Kick Boks farklı çünkü bu sporda gerçekten mücadelenin sınırı yok. Gerçekten zor ve cesaret isteyen bir spor dalı. Ben bu mücadeleyi sürdüren ve buna niyetlenen tüm yiğit kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Spor aslında bir mücadeledir. Başarıya ulaşma mücadelesidir. Sporda yenilgi önemli değil mühim olan mücadeleyi sonuna kadar sürdürmektir. Bu duygularla azimle, heyecanla sonuna kadar mücadele gösteren tüm sporcularımızı kutlar, spor hayatlarında başarılar dilerim" dedi. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Türkiye, Sakarya, Spor

Kaynak: İHA

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