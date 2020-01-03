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Başkan Yüce, Süt54'ün açılışını gerçekleştirdi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Belpaş Süt54'ün açılışını gerçekleştirdi.

03.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:52 Başkan Yüce, Süt54'ün açılışını gerçekleştirdi
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Belpaş Süt54'ün açılışını gerçekleştirdi.

büyükşehir belediyesi tarafından vatandaşlara günlük taze ve hijyenik sütü ulaştırmak adına gerçekleştirilen Süt54 Satış Ofisinin açılışına Başkan Yüce'nin yanı sıra Belpaş Genel Müdürü Osman Çelik, büyükşehir bürokratları ve vatandaşlar katıldı. Açılış gününde vatandaşa süt ikramında bulunan Başkan Yüce, vatandaşa günlük taze, sağlıklı ve doğal sütü ulaştıracakları Süt54'ün hayırlı olmasını diledi.

Demokrasi Meydanı'ndaki Belpaş Süt54 Satış Ofisinin açılış töreninde konuşan Başkan Ekrem Yüce, "Vatandaşımıza günlük taze, doğal ve hijyenik sütü ulaştırmak adına Süt54 satış ofisimizin açılışını gerçekleştirdik. Tamamen hijyenik ortamlarda yüzde yüz doğal ve katkısız arı çiftliklerinden gelen sağlıklı sütü artık büyükşehir belediyesi güvencesiyle vatandaşlarımızla buluşturacağız. Vatandaşımızın içi rahat olsun; Süt54 sütleri karantina ünitesine sahip, hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik ve hijyenik şartlara sahip ve hayvanlarının hastalık taşımadığı belirlenen hastalıklardan ari işletmelerinden gelmektedir. Süt54'ün yanı sıra inşallah kısa süre sonra Bal54'ü de hizmete sokacağız. Bu duygularla Süt54 satış ofisimizin hayırlı olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızı günlük taze ve doğal sütü almaları için Süt54'e davet ediyorum" dedi. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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