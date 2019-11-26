Haberler » Güncel » Başkan Yücel batı muhtarlarıyla buluştu - Haber

Başkan Yücel batı muhtarlarıyla buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Konaklı Mahallesi'nde batı mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

26.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:26Başkan Yücel batı muhtarlarıyla buluştu
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahallesi'nde batı mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Yücel, "Yeni dönem yeni hizmetleri getirecek" dedi.

Mahallelerdeki sorunların ve ihtiyaçların doğru tespiti için belirli aralıklarla mahalle muhtarları ile bir araya gelmeye devam eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, son olarak batı bölgesindeki muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Muhtarlarla uzun süre sohbet eden Başkan Yücel, "Her mahallemize elimizden geldiğince yatırım yapmaya, ihtiyaçlarını karşılama gayret gösteriyoruz. Bu ihtiyaçların doğru tespiti ve çözümü için siz muhtarlarımızın fikirleri bizler için önemli. Biz her dönemimizde sizlerle bir araya gelip, taleplerinizi dinliyoruz. Bugüne kadar gerek bu toplantılarla gerek bireysel olarak gerekse de telefonla bile ulaşılabilir olduğumuzu, çözümcü olduğumuzu sizlere gösteriyoruz. Sizlerin toplum yararına olan talepleri, bizler için en öncelikli olan hizmetlerdendir. Yeni dönem mahallelerimize yeni hizmetler getirecek" diye belirtti.

Muhtarlar ise, "Alanya'da muhtarlar en şanslı dönemlerini sizinle yaşıyor. Her daim ulaşılabilir, ihtiyaçlara ve taleplere karşılık veren bir başkana sahip olduğumuz için mutluyuz. Bugüne kadar mahallemiz için ne istediysek elde ettik. Hiçbir zaman kapıda kalmadık, cevapsız bırakılmadık. Bu başarı halkta da karşılık bulmuş ki yeni bir döneme daha başkanımızla girme fırsatı bulduk. Alanya da Alanyalılar da en şanslı dönemlerinden birini yaşıyor" diye konuştu. - ANTALYA

Adem Murat Yücel, Konaklı, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:16 Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladı
17:16 Burdur'da öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı
17:16 ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararı Gazze'de protesto edildi
17:15 Estetik kaygıları gideren varis tedavisi
17:14 Filistin'liler İsrailin yerleşim politikasını ve ABD'yi protesto ediyor
17:12 Galatasaray U19 takımı, Club Brugge U19 takımını 2-1 ile geçti
17:01 iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla metro hattı, Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılacak
16:37 Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Resulayn'da patlama meydana geldi: 4 ölü, 20 yaralı
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
23:36 Günay Güvenç maç sonunda itiraf etti: Evet yere yatıyorum
26.11.2019 17:17:27