Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Yücel yapım çalışmalarını inceledi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Hacet'teki meydan projesi ve Atatürk Caddesi üzerinde yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

13.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:36
Başkan Yücel yapım çalışmalarını inceledi
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Hacet'teki meydan projesi ve Atatürk Caddesi üzerinde yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Daha refah ve yaşanabilir bir Alanya için merkez ve kırsaldaki çalışmalarına ara vermeden devam eden Alanya Belediyesi'nin düzenleme ve yenileme çalışmaları kapsamında yürüttüğü projeler hızla yükselmeye devam ediyor. Hacet Mahallesindeki yeni meydan ve park projesi ile Atatürk Caddesi üzerindeki yol genişletme ve yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, her iki projenin de en kısa sürede tamamlanıp halkın hizmetine açılacağını ifade etti.

Alanya'nın çehresini değiştirecek projelerin yanı sıra Alanya trafiğini de rahatlatacak çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Yücel, "Alanya'mıza nefes aldıracak projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Yıllardır şehrimizin kanayan yarası haline gelen trafik sorununa çözüm olacak projeler üretmeye gayret ediyoruz. Atatürk Caddesi üzerindeki trafik yoğunluğunu yüzde 40 azaltacak bir projeye başladık ve çok büyük bir bölümünü tamamladık yakında hizmete açacağız" dedi.

Hacet Meydanı'daki çalışmalara ilişkin de konuşan Başkan Yücel, "Hacet'te hem bir trafik karmaşası yaşanıyordu hem de değişen ve gelişen dünyamızda biraz zayıf kaldığına inanıyorduk. Şimdi Alanya'ya yakışır bir meydan ve park olmasının yanı sıra trafik sorununu da aşmış bir bölge haline dönüşecek. Görev süremiz boyunca sıkıntıları en aza indirmek için durmadan çalışacağız. Alanya halkının bizlere olan güvenoyunu boşa çıkarmayacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Yücel, çalışmalarda görev alan personellerin tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı olarak da gerekli önlemler alınmış şekilde çalıştığını belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alanya Belediyesi, Adem Murat Yücel, Atatürk Caddesi, Alanya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Sokağa çıkma yasağı kararı yerinde miydi? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı kararı yerinde miydi? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Haberler ›› Güncel ››Başkan Yücel yapım çalışmalarını inceledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:14: Adalet Bakanı Gül: "Adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95 oranında azaldı. - Haber 13:13: Yasak olmamasına rağmen Düzceliler sokağa çıkmadı, caddeler boş kaldı - Haber 13:12: Adalet Bakanı Gül: "Adalet teşkilatımızın tedbirlere azami şekilde uyduğunu belirtebiliriz." - Haber 13:12: Çankırı'da kavgaya karışan 7 kişiye adli işlemin yanı sıra 22 bin lira ceza - Haber 13:11: Başakşehir'de sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiliyor - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 12:18: Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah - Haber 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi - Magazin