Haberler » Güncel » Başkan Yücelik'ten, 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı; - Haber

Başkan Yücelik'ten, 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı;

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme gibi önemli bir görevi büyük bir özveriyle yerine getiren basın çalışanlarının bu yöndeki çabalarının...

09.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:37Başkan Yücelik'ten, 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı;
Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme gibi önemli bir görevi büyük bir özveriyle yerine getiren basın çalışanlarının bu yöndeki çabalarının takdire şayan olduğunu ifade etti.

Mesajında, "Basın mensuplarımız; kamuoyuna ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek ve demokrasinin gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında büyük bir uğraş veriyor" diyen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik şunları söyledi; "Mesai mefhumu gözetmeksizin, büyük bir enerjiyle önemli bir kamu hizmetini yerine getiren basın çalışanları milletimizin güçlü sesidir. Bu anlamda; ilimizin kalkınmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesinde önemli katkılar sunan yerel basınımızın büyük bir özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum. Doğru ve tarafsız haberciliği cesaretle sürdüren, ilkelerini ve değerlerini işlediği kalemini, toplumun sağlıklı bilgi alması için kullanan, gazetecilik ahlakından asla taviz vermeden görevini yürüten tüm basın mensuplarının, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, şehrimize, bölgemize ve ülkemize verdikleri değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmet ve minnetle anıyorum." - ERZURUM

Gazeteciler Günü, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:16  İNTERNETTE VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Haber
16:16  DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Haber
16:16  Ağrı'da gökyüzünde dairesel iz bırakan hava aracı dikkati çekti - Haber
16:16  Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine AB'den proje desteği - Haber
16:16  Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı - Haber
14:54  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
14:15  Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Haber
13:21  Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
9.01.2020 16:26:47