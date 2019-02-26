Başkan Yüksel 57. Alay Sancak Devir Teslim Törenine Katıldı

Tekirdağ
Valiliği önünde 57. Alay Yürüyüş Komitesinin düzenlemiş olduğu temsili sancak devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törene Ergene
Belediye Başkanı Rasim Yüksel
de katıldı.
Tekirdağ Valiliği önünde gerçekleşen törene Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Kadir Albayrak
, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Süleymanpaşa
Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Muratlı
Belediye Başkanı Nebi Tepe
, 57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz
, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
Tekirdağ Valiliği Atatürk
anıtı önünde düzenlenen törene katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, " Şanlı tarihimiz ile gurur duyuyoruz, Bizler kurtuluş savaşı mücadelesi vermiş ve vatanımızı düşman işgalinden kurtararak, yeniden inşa eden ecdadın torunlarıyız, Tarihimizi her daim yaşatmaya devam edeceğiz, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum" dedi.
57. Alay Yürüyüş komitesinin 5 günlük yürüyüşün ardından 18 Mart Çanakkale Zaferi
şehitleri anma programına katılacakları kaydedildi. - TEKİRDAĞ
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Kaynak: İHA