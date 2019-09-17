Haberler » Güncel » Haber

Başkan Yüksel aşure dağıttı

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Muharrem Ayı dolayısıyla Öğretmenevi bahçesinde vatandaşlara aşure dağıttı.

17.09.2019 09:53Başkan Yüksel aşure dağıttı
Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Muharrem Ayı dolayısıyla Öğretmenevi bahçesinde vatandaşlara aşure dağıttı.

Ezine Öğretmenevi önünde düzenlenen aşure dağıtım törenine katılan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, "Bereket, birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan aşure günü vesilesiyle ilçemizde hemşehrilerimize ve yüksekokulumuzdaki öğrenci kardeşlerimize aşure ikramında bulunduk" dedi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği aşure gününe Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Emniyet Müdürü Alper Pasinli, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ve AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal katıldı. - ÇANAKKALE

Muharrem Ayı, Güray Yüksel, Ezine, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:23 AK Parti Aydın, demokrasi şehidi Adnan Menderes'in andı
13:22 Öğrencilerden askerlerin mesajına videolu teşekkür
13:22 Sudan'a Türk Köyleri inşa edilecek
13:22 Kırıkkale'de Ahilik Haftası
13:22 Çanakkale yiğit pehlivanların efsane kıspet ustası-2
13:22 Adana genç kadını darp edip, üzerine siyah renkli sıvı madde döktüler
13:20 Metrobüste müdür var! İmamoğlu'nun talimatıyla sahaya indiler