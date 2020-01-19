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Başkan Yüksel, belediye çalışmalarını inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ilçe genelinde devam eden çalışmaları inceledi.

19.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 19.01.2020 10:22Başkan Yüksel, belediye çalışmalarını inceledi
Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ilçe genelinde devam eden çalışmaları inceledi.
Yüksel yaptığı yazılı açıklamada, daha güzel bir Süleymanpaşa için ilçe genelin çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.
Yavuz, , Gündoğdu, Değirmenaltı, Çınarlı mahallelerinde çalışmaların devam ettiğini aktaran Yüskel, "Şehrimizin dört bir yanında aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarla, Yükselen bir Süleymanpaşa inşa ediyoruz. Hafta sonu, şehrimizin bir çok mahalle, cadde, sokak ve meydanlarında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşlarımızla fikir alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Karadeniz, Altınova, Güncel

Kaynak: AA

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