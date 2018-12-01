Başkan Yüksel: "Biz 3 Aralık'ta Değil Her Gün Sizlerle Beraberiz"

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:21



01 Aralık 2018 Cumartesi 17:21

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü hakkında yayımladığı mesajında, "Engelli olmak bir tercih meselesi değildir. Bu nedenle engelli kardeşlerimizin işini kolaylaştırmak, önlerini açmak bizim için bir insanlık vazifemizdir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kutlanmaktadır. Engelli vatandaşların hayat içerisinde karşılaştıkları sıkıntılara toplumun, çevrenin ortak sorunu gibi bakmalıyız. Bu doğrultuda yaşadıkları her türlü ihtiyaç ve sıkıntıların giderilmesine yardım ederek, bir nebzede olsa hayatlarının daha da kolaylaştırılacağına inanıyorum. Hepimize düşen görev, engelli kardeşlerimizin günlük hayatta daha fazla var olmalarını sağlamak, engelli bireylerimizi topluma kazandırmak ve hayatlarını kolaylaştırmaktır. Gönül işi gibi yaklaşarak kendi sorunumuz gibi görüp empati kurarsak bilinçli ve hassasiyet gösteren toplum yapısı oluşturabiliriz. Engellilerin yaşamlarını daha rahat hayat sürdürebilmeleri ve hak ettiği hayat şartların kavuşturulması amacıyla elimizden gelen imkanları sağlamalıyız" dedi.Başkan Yüksel, "Hepimizin engelli adayı olduğumuzu unutmamalıyız. Ne oldum değil ne olacağım mantığıyla hareket edersek yarının garantisi olmayan hayatta daha bilinçli davranışlarla kendi hayatımızın değerini anlayıp, engelli vatandaşlarımızın aramızda olacağı engelsiz bir dünya kurabiliriz. Biz 3 Aralık'ta değil her gün sizlerle beraberiz. Bu duygu ve düşünceler ile tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ