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Başkan Yüksel'den Kaymakam Taşçı'ya ziyaret

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ergene, ilçeye yeni atanan Kaymakam Mehmet Emin Taşçı'yı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

18.09.2019 18:47Başkan Yüksel'den Kaymakam Taşçı'ya ziyaret
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ergene, ilçeye yeni atanan Kaymakam Mehmet Emin Taşçı'yı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, İzmir Vali Yardımcılığına atanan Fatih Kızıltoprak'ın yerine Ergene Kaymakamı olarak atanan Mehmet Emin Taşçı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Hülya İnci, Ayça Albayraktar, Yüksel Baydarlı, Mehmet Cebeci, Ergene Belediye Meclis üyeleri Abdullah Yaman, Servet Yıldız, Mülayim Bedir, Ali Aydoğdu, Niyazi Dibek, Ali Cengiz Yürük, Nazlı Güneş ve Salih Tıknas'ta yer aldı.

Başkan Yüksel, yeni görevinde Kaymakam Taşçı'ya başarılar dileyerek, ilçe ve belediyenin projeleri hakkında bilgiler verdi. Başkan Yüksel ile birlikte hareket ederek Ergene'de güzel çalışmaların altına imza atacaklarını belirten Kaymakam Taşçı, ilçedeki vatandaşların samimi, içten ve sıcakkanlı olmalarından memnun olduğunu söyleyerek, burada görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. - TEKİRDAĞ

Mehmet Emin Taşçı, Fatih Kızıltoprak, Rasim Yüksel, Ergene, Politika

Kaynak: İHA

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