Başkan Yüksel'den küçük Kırkpınar
'a davet
TEKİRDAĞ - Ergene
Belediye Başkanı Rasim Yüksel
, Ergene Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 6.'sı gerçekleştirilecek olan Kızılcıklı Mahmut Pehlivan
Yağlı Güreşleri'ne tüm sporseverleri davet etti. Velimeşe
Güreş Sahası'nda devam eden düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Yüksel, "Ergene Velimeşe er meydanında, güreş sahasında revize işlemleri devam ediyor. Tribünlerimizi yeniledik. Vatandaşlarımızın, misafirlerimizin güreşçilerimizi iyi seyretmesi için, iyi seyirler yapması adına tekrar genişlettik, büyüttük, çimlerimizi yeniledik. Türkiye
'nin en ünlü pehlivanları güreşiyor burada kol bağlıyor. Güzel güreşler oluyor. Tüm Trakya
halkımızı, tüm Tekirdağ
halkımızı, tüm Ergene halkımızı Türkiye'nin en ünlü başpehlivanlarının kol bağlayacağı Velimeşe er meydanına davet ediyorum" dedi.
Kaynak: İHA
Mahmut Pehlivan
, Rasim Yüksel
, Kırkpınar
, Yerel