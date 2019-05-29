Başkan Yüksel'den öğrencilere hediye

Süleymanpaşa
Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel
, çevreci okulu ziyaret etti.
Yüksel, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaları toplama kampanyası kapsamında en çok elektronik atık toplayan okul olan Süleymanpaşa İlkokulunu ziyaret etti. Okul Müdürü Hüseyin Mutlu
'ya yazıcıyı takdim eden Yüksel, öğrencilere de teşekkür etti.
Yüksel, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerde çevre bilinci oluşturan okul yetkililerinin çok anlamlı bir faaliyet yaptıklarını söyledi.
Öğrencilerin atık elektronik aletleri toplayarak doğayı koruma bilincini küçük yaşta öğrendiğini belirterek, öğrencileri teşvik etmek amacıyla kendilerine küçük de olsa bir hediye vererek onları sevindirmek istediğini ifade etti.
Okul Müdürü Hüseyin Mutlu da daha sürdürülebilir bir gelecek için öğrencilerin sorumluluk sahibi ve çevre okur yazarı bireyler olmalarını hedeflediklerini aktararak, Yüksel'e teşekkür etti.
Okul Müdürü
, Cüneyt Yüksel
, Süleymanpaşa
, Güncel
Kaynak: AA